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Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi! Üst düzey yöneticilere suikast talimatı

23.09.2019 18:39

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 7 sığınak ve bir depoda, kalem şeklinde 8 kimyasal fünye, 17 kilogram plastik patlayıcı, 48 el bombası, 15 uzun namlulu silah, 7 tabanca ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


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