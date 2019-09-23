Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi! Üst düzey yöneticilere suikast talimatı

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 7 sığınak ve bir depoda, kalem şeklinde 8 kimyasal fünye, 17 kilogram plastik patlayıcı, 48 el bombası, 15 uzun namlulu silah, 7 tabanca ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal fünye ele geçirildi! Üst düzey yöneticilere suikast talimatı23.09.2019 18:39
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