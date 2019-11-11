Mardin’de feci kaza! Öğrenci servisi TIR'la çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı 11.11.2019 11:15

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde TIR ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7’si öğrenci 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan öğrencilerden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.