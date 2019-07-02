Mardin'de eski eş dehşeti! Çocuğunun çığlıkları arasında eski eşini darp edip bıçakladı (Video) 02.07.2019 16:57

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, 35 yaşındaki eski eşini çocuğunun gözü önünde darp edip bıçakladı. Olay, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre ismi öğrenilemeyen bir kişi, 35 yaşındaki eski eşi H.D. isimli kadını caddenin ortasında darp etti. Tüm bunları çocuğunun gözü önünde yapan şahıs, daha sonra hızını alamayarak eski eşini bıçakladı. Tekme ve bıçak darbeleri ile yaralanan H.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.