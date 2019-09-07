Mardin'de çatışma: Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu (VİDEO) 07.09.2019 16:54

Son dakika haberine göre Mardin'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.