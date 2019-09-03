Mardin'de 10 çocuk annesine öldüresiye dayak! 'Ablam ikinci Emine Bulut Olmasın' 03.09.2019 10:02

Mardin'de cani kocanın "Merdivenden düştü" diyerek hastaneye getirdiği karısını öldüresiyle dövdüğü ortaya çıktı. 10 çocuk annesi talihsiz kadın yaşam mücadelesi verirken cani koca serbest bırakıldı. Talihsiz kadının kardeşi Abdurrahman Bakır, "Ablamın ikinci Emine Bulut olmaması için eşinin tutuklanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Merdivenden düştü denilerek hastaneye getirilen 10 çocuk annesi talihsiz kadının kocası tarafından öldüresiye dövüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan cani eş tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TALİHSİZ KADIN YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Doktorların, kadının vücudundaki morluklardan şüphelenip güvenlik güçlerine bildirilmesiyle ortaya çıkan olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni A. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Saime A. ise yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Talihsiz kadının kardeşi Abdurrahman Bakır, ablasını hastanelik eden Medeni A.'nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

'Merdivenden düştü' deyip hastaneye getirdiği karısını öldüresiye dövmüş!



İKİNCİ EMİNE BULUT OLMASIN

Tutuklanması için ablamın ölmesi mi gerekiyor dedi. Bakır, Medeni A.'nın çocuklarına da şiddet uygulayarak tehdit ettiğini öne sürerek "Ablamın ikinci Emine Bulut olmaması için eşinin tutuklanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.