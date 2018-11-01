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Mardin Valisi'nden bomba yüklü araç hakkında açıklama

01 Kasım 2018, Perşembe

Mardin'de polis ekipleri tarafından bomba yüklü bir araç ile birlikte 3 terörist sağ olarak yakalandı. Mardin' de 32 ayrı bombalı saldırıda kullanılmak üzere yaklaşık 250 kilo patlayıcı bulundu. Patlayıcılarla birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Mardin Valisi konu ile ilgili açıklamada bulundu.


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