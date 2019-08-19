Mardin Valisi Mustafa Yaman'dan ilk açıklama | Video 19.08.2019 15:40

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman açıklama yaptı. Vali Yaman, “Milletimizi için çalışacağız. Belediyeler de zaten bunun için vardır. Artık örgüte para gitmeyecek milletimiz için harcanacak.” dedi.