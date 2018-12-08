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Manzarayı izledikten sonra tüfekle intihar etti

08 Aralık 2018, Cumartesi

Antalya’da seyir terasına gelerek manzarayı izledikten sonra yanında getirdiği tüfekle başına ateş eden Erol Damar (40) hayatını kaybetti. Olay sonrası Damar’ın çalan cep telefonuna polis dahi cevap veremedi.


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