Antalya’da seyir terasına gelerek manzarayı izledikten sonra yanında getirdiği tüfekle başına ateş eden Erol Damar (40) hayatını kaybetti. Olay sonrası Damar’ın çalan cep telefonuna polis dahi cevap veremedi.
Manzarayı izledikten sonra tüfekle intihar etti08 Aralık 2018, Cumartesi
- Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti... O anlara kamerada
- Manzarayı izledikten sonra tüfekle intihar etti
- Erzincan’da yaklaşık bir tona yakın eroin ele geçirildi
- Konya'da feci kaza! Otomobil polis aracına çarptı
- Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender Amasra'da yaşamını yitirdi
- Kılıçdaroğlu şov yapayım derken rezil oldu
- Yerli ve milli Hürjet Ankara'da görücüye çıktı
- Çukurova Belediyesi'ndeki dehşet anları kamerada
- Talip Bey: ''Eşim Fatma, Ağabeyim Mustafa Çakır ile kaçtı''
- Ankara'da otomobil dereye uçtu
- Çocuk parkındaki trafo bomba gibi böyle patladı
- Genç teknisyenin feci ölümü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.