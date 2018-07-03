Mantar zehirlenmesi nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir?
02 Temmuz 2018, Pazartesi
Son günlerde yurdun dört bir yanından mantar zehirlenmesi haberleri gelmeye başladı. Orman bölgelerinden topladıkları mantarlarla zehirlenip hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı bir hayli fazla. Mantar zehirlenmesinin belirtileri nelerdir? Zehirlenme nasıl anlaşılır? Doğal alanlarda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan şapkalı mantarların taze, kurutulmuş veya konserve olarak çiğ veya pişirilerek yenmesi sonucunda gelişen ve ölümle de sonuçlanabilen ciddi bir zehirlenmedir. Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görülür. Ülkemizde doğal alanlarda yetişen zehirli mantarların da bulunduğu unutulmamalıdır.
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