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Mansur Yavaş’tan sahte senet skandalı! Yavaş'ın adaylığı düşecek mi? İlgili süreç nasıl işleyecek?

11.03.2019 14:25

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet davasından ceza alması durumunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilse bile başkanlığı düşecek mi? Mansur Yavaş'la ilgili süreç nasıl işleyecek? Haberin bütün ayrıntılarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.


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