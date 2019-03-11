Mansur Yavaş'tan sahte senet skandalı! Mağdur iş adamı Necmettin Kesgin canlı yayında açıklamalarda bulundu 11.03.2019 23:56

Zillet İttifakı (CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi) Ankara Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği iş adamı Necmettin Kesgin A Haber'de yaşadıklarına dair açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş'ın kendisine attığı mesajları gösteren Kesgin, "Mansur Bey çıksın bu mesajları yalanlasın." ifadelerini kullandı. Kesgin, "Mesajlar öyle bir mesajlar ki... 'Senin düğününü basacağım, seni rezil ederim' diyor. 'Seni kodese attırıcam' diyor... 'Seni Ankara'da yaşatmayacağım' diyor. Sahte senedi icraya koyan Mansur Yavaş. Mansur Yavaş tarafından defalarca tehdit edildim." dedi.