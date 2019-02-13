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Mansur Yavaş'tan 'ittifakta çatlak var' itirafı

13.02.2019 11:33

Tügiad Ankara Şubesi'nde bir grup işadamıyla biraraya gelen Mansur Yavaş konuşmasına geç kalma nedenini açıklayarak başladı. CHP-İyi Parti ittifakında hala krizler yaşandığını söyleyen Yavaş "Tam yola çıkarken Meral Hanım aradı. Ittifakta krizler devam ediyor" dedi.


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