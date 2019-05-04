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Mansur Yavaş'tan işçi kıyımına devam ediyor!

04.05.2019 17:18

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, CHP’li Mansur Yavaş’ın şu ana kadar şirketlerden onlarca kişiyi işten çıkardığını ve çıkartmaya devam edeceklerini belirterek, “Büyükşehir’de şu an baskılar yaşanıyor. İşini hakkıyla yapan namusuyla çalışan bürokratlar teftişle ve bir çok baskıyla korkutularak istifaları isteniyor.” dedi.


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