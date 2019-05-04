Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, CHP’li Mansur Yavaş’ın şu ana kadar şirketlerden onlarca kişiyi işten çıkardığını ve çıkartmaya devam edeceklerini belirterek, “Büyükşehir’de şu an baskılar yaşanıyor. İşini hakkıyla yapan namusuyla çalışan bürokratlar teftişle ve bir çok baskıyla korkutularak istifaları isteniyor.” dedi.
Mansur Yavaş'tan işçi kıyımına devam ediyor!04.05.2019 17:18
- Mansur Yavaş'tan işçi kıyımına devam ediyor!
- Son dakika: Ayvalık'taki tekne faciasında flaş gelişme
- İsrail savaş uçakları Gazze'ye bomba yağdırıyor! Gazze'nin bombalanma anı kamerada (Video)
- Son dakika: Meteoroloji'den son dakika uyarısı
- Bursa’da korkunç olay! Alacağını isteyen arkadaşını böyle bıçakladı
- Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçının tarihi belli oldu
- Son dakika: Galatasaray - Başakşehir maçının tarihi belli oldu (Video)
- Samur Almanlara rakip oldu! "Yapamazsınız" diyorlardı....
- Suriye'de teröristlerle çatışma; 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı yaralı (Video)
- Başkan Erdoğan: Bugüne kadar sustum ama artık yetti! YSK'nın kararını bekliyoruz (VİDEO)
- İstanbul'da Halk Ekmek pide fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- Başkan Erdoğan: Ana muhalefetin temsilcileri YSK'yı tehdit ediyor! YSK başkanı neden açıklama yapmıyor? (VİDEO)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.