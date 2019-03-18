Mansur Yavaş'tan fahiş danışmanlık ücretine skandal savunma 18.03.2019 20:44

Sahte senet skandalı sonrası vergi kaçakçılığı yaptığı da ortaya çıkan CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, 600 bin dolarlık senet için skandal bir savunma yaptı. Katıldığı canlı yayında bir hukuk profesörünün, "Bugüne kadar hiçbir danışmanlık için 50 bin liradan fazla ücret almadım." sözleri üzerine vekaletsiz bir şekilde avukatlık hizmeti verdiğini açıkladı.