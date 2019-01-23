Mansur Yavaş'tan dindar insanlara iftira 23 Ocak 2019, Çarşamba

CHP ve İyi Parti ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş bir televizyon programında sokak hayvanlarına işkenceyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Ancak sokak hayvanlarına en fazla eziyeti konuya "Dini yönden yaklaşanların" yani dindarların yaptığını ileri sürdü. Yavaş, açıklamalarıyla muhafazakar kesimi hedef aldı.