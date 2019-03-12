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Mansur Yavaş'ın suç dosyası kabarık çıktı

12.03.2019 11:31

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’ın suç dosyası hayli kabarık çıktı. Yavaş hakkında, tehditten şantaja, kaçak işçi çalıştırmaktan yargı içinde örgüt kurmaya kadar birçok dava dosyası var. Mahkeme, Yavaş’ı ifade vermeye çağırdı.


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