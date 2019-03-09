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Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalının kurbanı işadamı Necmettin Kesgin konuştu

09.03.2019 08:55

CHP-HDP-İP ittifakının Ankara adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalının kurbanı işadamı Necmettin Kesgin konuştu. Kesgin, "Mansur hayatımı mahvetti. Her şeyimi kaybettim." dedi.


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