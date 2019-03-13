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Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalında yeni perde! İmzalar Necmettin Kesgin'e ait değil

13.03.2019 11:48

CHP/HDP/İyi Parti Ankara adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalına ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun dava konusu senet üzerinde yaptığı incelemede, imzanın Yavaş'a borçlu olduğu iddia edilen iş adamı Necmettin Kesgin'e ait olmadığına dair rapor verdiği ortaya çıktı.


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