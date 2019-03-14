Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı İllet İttifakı'nı kaosa sürükledi 14.03.2019 11:22

CHP-İP ve SP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın sahte senet vurgunu İllet İttifakı'nı kaosa sürükledi. İP ile SP genel başkanları Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu, rezaleti şimdilik görmezden gelerek geçiştirmenin hesabını yapıyor.