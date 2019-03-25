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Mansur Yavaş'ın listesinde 2 PKK/KCK'lı var

25.03.2019 11:46

Millet İttifakının PKK ile bağlantılı 334 kişiyi belediye meclis üyesi yaptığı belirlendi. CHP Ankara Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın listesinde 2 PKK/KCK'lı isim belediye meclis üyesi adayı yapıldı. İşte CHP'nin Ankara listelerindeki PKK ve KCK'lılar...


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