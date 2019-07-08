Geçtiğimiz günlerde ANFA'dan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'e bir tebligat gönderilmiş, konutunda bulunan güvenlik kameralarının söküleceği bilgisi verilmişti. Gökçek'in evindeki o kameralar, Mansur Yavaş'ın görevlendirdiği isimler tarafından söküldü. Gökçek'in kameralarla Dikmen Vadisi'ni izlediği ANFA'nın iddiaları arasındaydı... Gökçek kameraların söküldüğü anda ANFA'nın yalanını ortaya çıkardı. İşte o görüntüler...
Mansur Yavaş'ın A Takımı'ndan Gökçek'in evine baskın! Melih Gökçek canlı yayında baskına dair açıklamalarda bulundu (Video)08.07.2019 16:03
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