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Mansur Yavaş'a "görevi kötüye kullanma"dan iddianame

11.03.2019 17:50

'Millet ittifakı'nca desteklenen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Mansur Yavaş hakkında, 600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü iş insanı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından iddianame düzenlendi. İddianame, Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme heyetinin, 10 gün içinde Yavaş'ın yazılı savunmasını alacağı ve dosyayı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndereceği öğrenildi.


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