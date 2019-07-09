Mansur Yavaş'a 'bayram ikramiyesi' sorusu! O sözlerini unuttu 09.07.2019 22:29

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde temmuz ayı ilk belediye meclisi toplantısı yapıldı. Toplantıda, MHP Grup Başkanvekili, Mansur Yavaş'a belediye çalışanlarına verilecek bayram ikramiyelerine ilişkin bir soru sordu. Geçen ay, 'İkramiyeleri ekonomik nedenlerle ödeyemiyoruz' diyen Yavaş o sözlerini unuttu. İkramiyeleri belediyelerin değil, şirketlerin ödemesi gerektiğini söyledi.