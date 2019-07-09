Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde temmuz ayı ilk belediye meclisi toplantısı yapıldı. Toplantıda, MHP Grup Başkanvekili, Mansur Yavaş'a belediye çalışanlarına verilecek bayram ikramiyelerine ilişkin bir soru sordu. Geçen ay, 'İkramiyeleri ekonomik nedenlerle ödeyemiyoruz' diyen Yavaş o sözlerini unuttu. İkramiyeleri belediyelerin değil, şirketlerin ödemesi gerektiğini söyledi.
Mansur Yavaş'a 'bayram ikramiyesi' sorusu! O sözlerini unuttu09.07.2019 22:29
- 4 dil biliyor, tuzağına düşmeyen kalmadı! Sözlük operasyonuyla yakalandı
- Mansur Yavaş'a 'bayram ikramiyesi' sorusu! O sözlerini unuttu
- İşte 2019 model belediyecilikte CHP farkı! İzmir'in göbeğinde kimyasal çöp dağları
- İzmir'de şoke eden görüntü! TIR sürücüsü, tartıştığı adamı ezmeye çalıştı
- Kabus! Tişörtünü almaya giden işçinin üzerine yanan elektrik kablosu düştü
- Mecidiyeköy'de izolasyon yapılan 5 katlı iş merkezinin çatısı alev alev yandı
- Kahvehanede çayına tükürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu! İşte o iğrenç görüntüler
- 15 Temmuz'u unutmayacağız! Unutturmayacağız
- Son dakika: Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın
- Pendik'te firma binasına silahlı saldırı
- Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında mütalaa
- Son dakika transfer haberleri... Emre Mor Galatasaray için İstanbul'da
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.