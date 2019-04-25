Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı esnasında sıvışıp gitti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı şehit cenazesine katıldığı öğrenilen CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, saldırı sırasında Kılıçdaroğlu'nu bırakıp tören alanından kaçtığı ortaya çıktı. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mansur Yavaş'ın, Kılıçdaroğlu'nu saldırıya uğradığı an bırakıp kaçması titizlikle araştırılmalı, olayların içinde parmağının olup olmadığı analiz edilmelidir" demişti. Ardından ANAP Genel Başkanı da gördüklerini anlattı. İbrahi Çelebi Mansur Yavaş için "Aradan sıvıştı" dedi.
Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı esnasında sıvışıp gitti25.04.2019 13:14
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