Mansur Yavaş iş adamı Necmettin Kesgin'i tehdit etti 10.03.2019 12:34

Millet İttifakı (CHP-HDP-İyi Parti ve Saadet Partisi) Ankara Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş hakkında skandal iddia ortaya atıldı. Yavaş'ın iş adamı Necmettin Kesgin adına 600 bin dolarlık sahte senet düzenlediği ortaya çıkmıştı. Bu sahtekarlığın mahkemece onaylanmasının ardından Yavaş, 500 bin TL tazminat (kötü niyet) ödemeye mahkum etti. Öte yandan Mansur Yavaş'ın iş adamı Necmettin Kesgin'i tehdit ettiği ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.



