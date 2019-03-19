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Mansur Yavaş hakkındaki tüm iddiaları kabul etti

19.03.2019 10:27

Millet ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında iş adamı Necmettin Kesgin'i tehdit ettiğini kabul etti


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