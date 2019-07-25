Manş Denizi'ni uçan kaykayla geçmeye çalışan mucit Franky Zapata başarısız oldu

Paris'te "Flyboard Air" adını verdiği kaykayıyla uçan Fransız mucit Franky Zapata, canlı yayında İngiltere'yle Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni geçmeyi denedi, ancak başarısız oldu. Zapata, Calais yakınlarındaki Sangatte'ten Dover yakınlarındaki St. Margaret's Körfezi'ne 20 dakikada ulaşmayı hedeflediğini, yarı yolda yakıt ikmâli yapacağını duyurmuştu.
Manş Denizi'ni uçan kaykayla geçmeye çalışan mucit Franky Zapata başarısız oldu25.07.2019 11:37
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