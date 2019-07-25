Haberler Web TV Manş Denizi'ni uçan kaykayla geçmeye çalışan mucit Franky Zapata başarısız oldu

Manş Denizi'ni uçan kaykayla geçmeye çalışan mucit Franky Zapata başarısız oldu

25.07.2019 11:37

Paris'te "Flyboard Air" adını verdiği kaykayıyla uçan Fransız mucit Franky Zapata, canlı yayında İngiltere'yle Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni geçmeyi denedi, ancak başarısız oldu. Zapata, Calais yakınlarındaki Sangatte'ten Dover yakınlarındaki St. Margaret's Körfezi'ne 20 dakikada ulaşmayı hedeflediğini, yarı yolda yakıt ikmâli yapacağını duyurmuştu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları