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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

09.04.2019 17:34

Manisa'nın Soma ilçesinin kırsal Yağlılı Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan otübüs devrildi, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.


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