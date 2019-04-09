Manisa'nın Soma ilçesinin kırsal Yağlılı Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan otübüs devrildi, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var09.04.2019 17:34
- Erdoğan ve Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten ortak açıklama
- FETÖ'cü sandık başkanı var mı? sorusuna Bakan Soylu yanıt verdi
- YSK'nın yeniden sayım kararı aldığı 51 sandıkta neler yaşandı?
- Cezayir'de Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu
- Son dakika: PFDK Galatasaraylı Luyindama için kararını verdi!
- Manisa'da tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
- Müge Anlı canlı yayında Arif Karakollu oğlunu öldürdüğünü itiraf etti! 9 Nisan Müge Anlı son bölüm izle
- AK Parti Büyükçekmece'de seçimin yenilenmesi için YSK'ya başvurdu
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması
- Bolivya Devlet Başkanı Ankara'da
- CNN International'dan İstanbul Havalimanı'na büyük övgü!
- Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan Suriyelilere yardımı kesti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.