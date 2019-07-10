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Manisa'da otobüsle minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var (Video)

10.07.2019 18:53

Son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde, otobüsle minibüs çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.


Manisa'nın Salihli ilçesinde, otobüsle minibüs çarpıştı, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde, henüz plakası ve sürücüleri tespit edilemeyen bir yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı.

Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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