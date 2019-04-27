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Manisa'da korkunç kaza! Araç bariyerin üzerinde süreklenip su kanalına düştü

27.04.2019 03:46

Manisa’nın Kula ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan olmaz iken, her iki araçta kullanılamaz hale geldi.  Kaza dolayısıyla İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, aracın yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından anayol tekrar trafiğe açıldı.


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