Son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde, otobüsle minibüs çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Manisa'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var (Video)10.07.2019 19:12
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