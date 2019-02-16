Manisa'da gol sesi çıkmadı! 16.02.2019 15:38

Spor Toto Süper Lig'in 22.haftasında Akhisarspor, MKE Ankaragücü'nü Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk etti. Ankaragücü'nde Djedje 52'de kırmızı kart gördü. 90'da İlhan Parlak ile Ankaragücü 1-0 öne geçti, VAR kararı ile gol iptal edildi. Karşılaşmanın son dakikaları nefes keserken, gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.