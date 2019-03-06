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Manisa'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı

06.03.2019 10:13

Manisa Kula'da bir yolcu otobüsü seyir halindeki bir TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonrası otobüste bulunan yolculardan 2'si ağır olmak üzere 20'si yaralandı.


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