Manisa'da feci kaza! Otomobil ortadan ikiye bölündü

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ortadan ikiye bölündü. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı gören bir başka araç sürücüsü, ''Biz Ankara istikametinden geliyorduk. 34 Plakalı araba çok hızlı bir şekilde geliyordu. Kırmızı ışığı fark etmedi sanırım. 34 Plakalı beyaz araç Aşağı Çobanisa Mahallesi’ne dönmek isteyen araca vurdu. Vurmasıyla birlikte diğer otomobil ortadan ikiye ayrıldı.'' diye konuştu.
Manisa'da feci kaza! Otomobil ortadan ikiye bölündü21.05.2019 09:40
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