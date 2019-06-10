Manisa'da çiftlikte kan donduran olay! 16 yaşındaki kız çocuğu da gözaltına alındı 10.06.2019 16:25

Manisa'da bulunan bir çiftlik evinde 53 yaşındaki Adem Maral isimli kişinin elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra başından av tüfeği ile vurularak öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen aralarında 16 yaşında kız çocuğun da bulunduğu 4 kişi, Alaşehir ilçesinde saklandıkları dağlık alandaki evde gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral'ın (43) 2 gün önce darbedilip, el ve ayakları bağlandıktan sonra başından av tüfeğiyle vurularak, öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen, aralarında 16 yaşında kız çocuğun da bulunduğu 4 kişi, Alaşehir ilçesinde saklandıkları dağlık alandaki evde gözaltına alındı. Şüphelilerden A.Ç.'nin, jandarmadaki ilk ifadesinde, Maral'ı kız arkadaşı Aleyna A.'ya (16) nitelikli cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası Adem Maral, 8 Haziran'da, ortağı olduğu Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Güzelköy Mahallesi Gabriköprü mevkisindeki hindi çiftliğinde, el ve ayakları bağlanmış halde komşularınca ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, Maral'ın başından av tüfeğiyle vurulduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirlendi. Ayrıca olay yerindeki incelemede, 1'den fazla kişiye ait parmak ve ayak izleri tespit edildi. Maral'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

OTOMOBİLİ ALAŞEHİR'DE DAĞLIK ARAZİDE BULUNDU

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öldürülen Maral'ın 35 KZP 19 plakalı aracının kayıp olduğunu, çiftlikte bekçi olarak çalışan A.Ç.'nin (26) de ortalıklarda olmadığını tespit etti. Maral'ın otomobilindeki GPS'i takibe alan jandarma, aracın Alaşehir ilçesinde bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine Manisa'dan Alaşehir ilçesine giden yol güzergahındaki kamera kayıtları incelendi. Şüpheli A.Ç.'nin yanında kız arkadaşı olduğu ileri sürülen Aleyna A. ile yol aldığı ve aracı bir süre sonra Alaşehir'de dağlık arazide terk edip, kaçtıkları belirlendi.

ÇİFTİLİK ÇALIŞANIN İFADESİNE BAŞVURULDU

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şüpheli A.Ç.'nin sürekli irtibat halinde olduğu çiftlikçalışanı Ö.B.'nin de ifadesine başvurdu. Ö.B., ifadesinde, telefonda görüştüklerini doğruladığı A.Ç.'nin kendisine öldürülen Adem Maral'ın kız arkadaşı Aleyna A.'ya nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu iddia edip, onu öldüreceğini söylediğini anlattı.

50 KİŞİLİK ÖZEL EKİP

Jandarma, 50 kişilik özel sivil ekip kurdu. Şüpheli A.Ç.'nin cep telefonu sinyalleri, sosyal medya hesapları ile banka ve kredi kartı hesapları takibe alındı. Şüphelileri yakalama çalışmalarını Alaşehir ilçesinde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, bu sabah drone ve iz takip köpeği ile şüphelilerin otomobili terk ettikleri kırsal Çarıkbozdağ Mahallesi'ndeki dağlık arazide yapılan aramada A.Ç. ve Aleyna A.'yı saklandıkları evde yakaladı. Jandarma, cinayette A.Ç.'ye yardım ettikleri ileri sürülen aynı evdeki K.C.Y. (23) ve S.D.'yi (27) de gözaltına aldı. S.D.'nin aynı zamanda saklandıkları evin sahibi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, Manisalı İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. A.Ç.'nin, jandarmadaki ilk ifadesinde, Maral'ı kız arkadaşı Aleyna A.'ya nitelikli cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.