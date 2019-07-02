Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı güvenlik kamerasında

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kazada ölen anne Hicran Yarıcı'nın 15 haftalık ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıktı.
Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı güvenlik kamerasında02.07.2019 21:44
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