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Manisa’da bir aileyi yok eden kaza anı güvenlik kamerasında

02.07.2019 21:44

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kazada ölen anne Hicran Yarıcı'nın 15 haftalık ikiz bebeklere hamile olduğu ortaya çıktı.


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