Manisa ve Adıyaman'da mucize gibi olay! İkiye bölündü yara almadı 29.04.2019 22:54

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çarpışma sonucu yan dönen otomobil, yaklaşık 300 metre TIR’ın önünde sürüklendi. Otomobilde bulunan 3 kişi, mucize eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Öte yandan Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki parçaya bölünen otomobilde ölen yada yaralanan olmadı. Sürücü Fırat, olayın şokunu atlatamadığını belirterek, hayatta olduğuna inanamadığını söyledi.