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Maltepeli vatandaşlardan CHP'li başkana belediye önünde tapu isyanı

25.02.2019 18:46

İstanbul Maltepe'deki CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın geçtiğimiz ay söylediği "Maltepe'nin 40 yıllık tapu sorununu çözdük" sözleri yalan çıktı. Belediye binasının önünde toplanan vatandaşlar Ali Kılıç'a büyük tepki gösterirken, bu yalanın hesabının yaklaşan yerel seçimlerde sorulacağını söyledi.


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