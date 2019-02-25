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Maltepeli vatandaşlar CHP'li belediye başkanı Ali Kılıç'ı protesto etti

25.02.2019 18:46

Maltepe'nin tapu sorununu çözdüğünü söyleyen CHP'li Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın sözlerinin yalan çıkmasının ardından belediye binasının önünde toplanan kalabalık, Ali Kılıç'ı protesto etti.


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