Maltepe'de son durum ne? Maltepe'de sayılmayan kaç sandık kaldı? 15.04.2019 16:40

YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının tüm oy sayımlarının iptal yönündeki kararını kaldırdı. YSK ayrıca Maltepe İlçe Seçim Kuruluna, ‘yeni sayım kurulu oluşturma yetkisi’ de verdi. Bu karara göre 176 sandığın ardından işlemler sonuçlanacak. Maltepe İlçe Seçim Kurulu sayımın hızla bitmesi için yeni sayım kurulları da oluşturabilecek. Toplam 1089 sandığın bulunduğu ilçede sayılmayan 146 sandığın kaldığı öğrenildi.