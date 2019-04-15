YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının tüm oy sayımlarının iptal yönündeki kararını kaldırdı. YSK ayrıca Maltepe İlçe Seçim Kuruluna, ‘yeni sayım kurulu oluşturma yetkisi’ de verdi. Bu karara göre 176 sandığın ardından işlemler sonuçlanacak. Maltepe İlçe Seçim Kurulu sayımın hızla bitmesi için yeni sayım kurulları da oluşturabilecek. Toplam 1089 sandığın bulunduğu ilçede sayılmayan 146 sandığın kaldığı öğrenildi.
Maltepe'de son durum ne? Maltepe'de sayılmayan kaç sandık kaldı?15.04.2019 16:40
- Maltepe'de son durum ne? Maltepe'de sayılmayan kaç sandık kaldı?
- Son dakika: YSK'dan Maltepe kararı
- Diyarbakır Adliyesi'nde yakalanan ilginç aletler
- Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş MHK hamlesi
- Bakanlık duyurdu! PKK inlerine bomba yağdı
- Son dakika: YSK'dan Maltepe kararı
- Binali Yıldırım: Amigolukla başkanlık olmaz
- Binali Yıldırım, ''Yeniden aday olacak mısınız?'' sorusunu yanıtladı
- Binali Yıldırım: Sandıklarda üç pusula yerine iki pusula verildiği söyleniyor
- Binali Yıldırım: İmamoğlu tribün tribün dolaşacağına sakin oturup sonuçları bekleseydi
- Binali Yıldırım: Bu iş 1 sene önceden planlanmış
- Binali Yıldırım: Yargısal süreç devam ediyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.