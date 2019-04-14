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Maltepe'de son durum ne? Maltepe'de sayılmayan kaç sandık kaldı?

14.04.2019 11:27

Yerel seçimler sonrası AK Parti'nin YSK'ya yaptığı itiraz sonrası tüm oyların yeniden sayıldığı Maltepe'de sayım işlemleri sürüyor. Toplam 1089 sandığın bulunduğu ilçede sayılmayan 347 sandığın kaldığı öğrenildi.


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