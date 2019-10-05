Maltepe'de şiddetli rüzgarda binanın çatısı uçtu: 5 otomobil zarar gördü | Video 05.10.2019 10:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin sağanak yağış uyarılarının ardından Maltepe'de şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar sonucu, ilçedeki bir binanın çatısı uçtu. Olayda bir galeride bulunan park halindeki 5 otomobil zarar gördü.