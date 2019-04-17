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Maltepe'de oy sayımı tamamlandı

17.04.2019 00:42

Maltepe'de oy sayımı tamamlandı. 1089 sandık sayıldı. Tutanak sabah İl Seçim Kurulu'na verilecek.


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