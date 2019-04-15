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Maltepe'de oy sayımı durduruldu

15.04.2019 07:12

31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'da oy sayım işlemi sadece Maltepe'de devam ediyordu. 1089 sandığın sayımı sürerken Maltepe'de sayım durduruldu. İlavelerle 12’ye çıkarılan sandık kurulu sayısı 10 kurul azaltılarak 2’ye düşürüldü.


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