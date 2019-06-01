Maltepe'de korkutan yangın | Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı 01.06.2019 18:43

İstanbul Maltepe'de dört katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedende yangın çıktı. Yangında mahalleyi duman kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Öte yandan dumanların tüm mahalleyi sardığı yangın havadan görüntülendi.