Haberler Web TV Maltepe'de korkutan yangın | Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı

Maltepe'de korkutan yangın | Dört katlı binanın çatısı alev alev yandı

01.06.2019 18:43

İstanbul Maltepe'de dört katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedende yangın çıktı. Yangında mahalleyi duman kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Öte yandan dumanların tüm mahalleyi sardığı yangın havadan görüntülendi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları