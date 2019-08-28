Maltepe'de korkunç olay! 17 yaşındaki genç motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Maltepe'de bir kebapçıda motosikletli kurye olarak çalıştığı öğrenilen 17 yaşındaki genç, motosikleti ile seyir halindeyken minibüs ile çarpıştı. Genç motosikletli kurye kazada feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe'de korkunç olay! 17 yaşındaki genç motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza kamerada28.08.2019 21:08
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