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Maltepe'de kasiyer ve şoför sandık kurulu başkanı olmuş

17.04.2019 14:03

İstanbul Maltepe'de sandık kurullarında usulsüzlük tespitleri hızla artıyor. Maltepe Belediyesi'nde şoför ve büro işçisinin yasalara aykırı olarak Maltepe'de sandık kurul başkanı yapıldığı ortaya çıktı.


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