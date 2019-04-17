Maltepe'de kasiyer ve şoför sandık kurulu başkanı olmuş

İstanbul Maltepe'de sandık kurullarında usulsüzlük tespitleri hızla artıyor. Maltepe Belediyesi'nde şoför ve büro işçisinin yasalara aykırı olarak Maltepe'de sandık kurul başkanı yapıldığı ortaya çıktı.
Maltepe'de kasiyer ve şoför sandık kurulu başkanı olmuş17.04.2019 14:03
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