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Maltepe'de kalan sandıkların sayımı başladı

16.04.2019 11:52

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Maltepe ilçe seçim kurullarının tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırmasının ardından, Maltepe'de dün yeniden başlayan ve akşam sona eren sayıma, kaldığı yerden tekrar başlandı.


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