Maltepe'de kadın kıyafetleri giyinip hırsızlık amacıyla bir iş yerinin deposuna girmeye çalışan zanlı, "Gece Kartalları" ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Maltepe'de kadın kıyafeti giyinip hırsızlık yapmaya çalıştılar!01.07.2019 19:11
- Maltepe'de kadın kıyafeti giyinip hırsızlık yapmaya çalıştılar!
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