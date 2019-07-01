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Maltepe'de kadın kıyafeti giyinip hırsızlık yapmaya çalıştılar!

01.07.2019 19:11

Maltepe'de kadın kıyafetleri giyinip hırsızlık amacıyla bir iş yerinin deposuna girmeye çalışan zanlı, "Gece Kartalları" ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.


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