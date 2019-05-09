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Maltepe'de İranlı fitness hocası elleri ayakları bağlı site bahçesinde ölü bulundu

09.05.2019 01:56

Maltepe'de İranlı fitness hocası elleri, ağzı ve ayakları bağlı şekilde bir sitenin bahçesinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, spor hocasının 6'ncı kattan aşağıya düştüğünü belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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